Comme la saison dernière, Bart Verbruggen (19 ans) fait son apparition dans le but d’Anderlecht au moment le plus important du championnat, à savoir les playoffs. Il a réussi son premier test de la saison à l’Antwerp, un examen qu’il ne pouvait pas rater en vue de la saison prochaine. En effet, il est possible qu’il reçoive sa chance comme nouveau numéro 1.

Ne surévaluons toutefois pas la prestation de Verbruggen au Bosuil. Il a été très bon à la construction et dans les airs, mais il n’a pas eu de véritables parades à effectuer. L’Antwerp était bien trop faible pour l’inquiéter. Faire un jugement définitif sur base de ces 90 minutes est donc compliqué.

Les échos en provenance du terrain d’entraînement sont toutefois rassurants. Verbruggen a tout pour devenir le prochain numéro 1 d’Anderlecht : le physique, la technique et la mentalité. Même s’il n’a pas reçu la moindre minute de jeu quand Van Crombrugge était fit - il n’a même pas joué en Coupe -, son attitude a toujours été exemplaire.