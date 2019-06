Parmi les Anderlechtois de l’an passé, les jeunes qui sont montés chez les A et les prêtés de retour, il y avait une nouvelle tête à Anderlecht depuis la reprise des entraînements lundi : celle de l’Allemand Sidney Sam, un attaquant de côté de 31 ans.

Une nouvelle tête bien cachée sur les photos des séances diffusées aux journalistes et sur les réseaux sociaux. Et pour cause : la direction n’avait vraiment pas envie que ça se sache.

Même si Sam compte 5 caps avec la Mannschaft (en 2013) et a côtoyé brièvement Kompany à Hambourg, il ne présente pas un profil très sexy pour les supporters qui attendent impatiemment de voir le mercato au RSCA.

Réserviste à Bochum (D2 allemande) ces deux dernières saisons, Sam n’a pas réussi à retrouver son meilleur niveau. Pour comparer, même s’ils ne jouent pas exactement à la même position : Sam a eu moins de temps de jeu que Ganvoula, le flop mauve prêté à Bochum.

Le contrat de Sam n’a pas été prolongé et il tente de retrouver un club, même s’il a commencé à préparer son après-carrière en ouvrant un restaurant à Düsseldorf il y a quelques semaines.

La direction anderlechtoise n’a pas envie de donner l’impression que c’est vers ce genre de profil qu’elle se dirige sur le marché cet été. D’où sa discrétion. Sam aura quand même les matchs de préparation pour prouver qu’il n’est pas fini.

Signalons encore que le transfert de Dennis Appiah à Nantes est désormais officiel.