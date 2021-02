Depuis son départ de la Lazio, l'information était dans l'air. Il ne manquait plus que l'officialisation du désormais ex-gardien belge. Sur Instagram, Silvio Proto a annoncé la nouvelle en Story. L'homme de 34 ans commence: "Aujourd'hui est un grand jour..." Ce message est suivi par des photos parcourant sa carrière comme le premier match avec les Mauves, "le club de son coeur", son unique but marqué dans sa carrière avec le Beerschot ou encore d'autres clichés.

Enfin, le joueur qui a commencé sa carrière à la Louvière se dévoile. "7069 jours après mon premier match en division 1. Avec beaucoup de plongeons, de buts sauvés. Et encore plus d'encaissés plus tard. Il est temps pour moi et mes premiers cheveux blancs de ranger les gants. C'est avec fierté et soulagement que j'entame un nouveau chapitre de ma vie. Que je vais consacrer à mes hobbys, mes projets et ma petite famille. Elle qui m'a plus que soutenu durant cette longue carrière."

Après cette annonce, qui finalement, n'étonne personne, il a tenu à saluer ses proches mais pas uniquement. "Merci à ma petite femme d'avoir supporté mes 3567889542 superstitions. Mes enfants d'avoir fait de moi le meilleur joueur du monde (du moins dans leurs yeux). Aux supporters (les miens et adverses). Car ils m'ont toujours poussé à me surpasser. Mais aussi à mes dirigeants, entraîneurs, coéquipiers et adversaires. Sans qui cette carrière n'aurait pas été ce qu'elle a été. 19 ans et beaucoup de prises de conscience plus tard, je dis donc au revoir à ce monde qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais qui était bien trop dur pour mon âme sensible."

Devenu amateur des parcours de golf, c'est avec humour qu'il a annoncé ce qu'il allait faire ses prochains mois. "C'est donc sans aucun regret que mes clubs de golf ont remplacé mes gants et crampons dans mon coffre. Je sors définitivement de ma cage ! Silvio."