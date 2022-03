Silvio Proto organise son 1er stage pour gardiens de but à Anderlecht du 4 au 8 avril

Anderlecht

Six titres de champion de Belgique sous le maillot d’Anderlecht, élu à deux reprises meilleur gardien de Belgique, Diable rouge, une carrière à l’étranger (Grèce et Italie), Silvio Proto a pris sa retraite (méritée…) l’été dernier. Il ne s’est pas laissé aller pour autant. Outre sa famille, il occupe ses journées en pratiquant la course à pied et le golf.