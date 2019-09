Anderlecht ne va pas changer son fusil d'épaule pour le match au Beerschot. "Nous croyons en notre philosophie", dit Simon Davies, le T1. "Le match à Bruges était le plus décevant de tous. On n'a pas joué avec de la personnalité, on n'a pas joué comme de vrais joueurs d'Anderlecht. Les résultats sont décevants, mais on ne perd pas la confiance en les joueurs."

Davies risque d'être la victime si les résultats ne s'améliorent pas. "Si j'ai peur d'être limogé? C'est une question logique. Mais c'est à d'autres personnes qu'il faut poser cette question. Je sais que dans le football, on est jugé sur les résultats. Les critiques sont fondées. On ne pensait pas quil nous faudrait tellement de temps avant de gagner des matchs. Mais moi, je me concentre sur mon boulot. Je suis convaincu que quand des joueurs expérimentés vont revenir dans l'équipe, on va obtenir des résultats."

Davies n'a pas parlé du titre, mais il reste quand même ambitieux. "Quand tout le monde est disponible, on peut se mesurer à n'importe quelle équipe en Belgique."