Dans toute son histoire, Anderlecht n’a jamais commencé un championnat en ne gagnant aucun de ses six premiers matches. Après le 2 sur 15 initial, il faudra donc battre le Standard pour éviter ce triste record. "On veut notre première victoire évidemment mais si elle n’arrive pas ce dimanche, il ne faudra pas tirer trop de conclusions. La saison est longue et le processus est en cours", dit Simon Davies, le T1. "On respecte le Standard pour son beau parcours mais on n’a pas peur de cette équipe. On a toujours dominé une longue partie des matches jusqu’à présent et on veut continuer ainsi".









Pour le remplacer sur le pré, ce sera Cobbaut ou Kana, un jeune ou un très jeune. "Vincent était le seul joueur plus âgé dans notre défense mais je ne m’inquiète pas. On aura une défense très jeune mais c’est ainsi qu’on apprend et qu’on prend de l’expérience. On n’oublie pas que l’avenir de de club passe par ses jeunes".

Davies n’a pas encore tranché pour le remplaçant de Kompany comme capitaine. "Je ne sais pas si on donnera le brassard au plus ancien ou à un autre, le choix n’est pas encore fait. Ce sera de toute façon provisoire: Vincent est notre capitaine. J’espère qu’il sera vite de retour dans l’équipe. On ne connaît pas encore exactement la durée de son absence mais la blessure n’est pas trop grave".

Si Nasri, malade mercredi, sera rétabli, Davies devra faire sans Kompany sur le terrain. Et probablement aussi sur le banc vu le règlement de la Pro League.