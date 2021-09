On vient de voir un clip de notre match contre Malines. Après notre 7e but, tout le monde chasse le porteur du ballon pour inscrire le 8e. J’adore cette mentalité." Lior Refaelov (35 ans) est à Anderlecht depuis trois mois, et il est déjà entièrement sous le charme de son nouveau club et de la philosophie de "Vinnie", comme il appelle Vincent Kompany. Voici sa première interview exclusive en mauve dans La DH, faite depuis les sièges de la tribune d’honneur du Lotto Park.