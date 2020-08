Comme nous l'expliquions dans votre journal et sur notre site internet ce vendredi matin, le premier grand dilemme de Vincent Kompany l'entraîneur concerne Adrien Trebel Entre son profil et son expérience d'un côté et son très gros salaire de l'autre, celui qui s'est montré décisif dans la victoire face à Saint-Trond risque de vivre des semaines agitées d'ici la fin du mercato. Le nouveau coach du Sporting a posé son premier choix fort en décidant de maintenir le Français dans l'équipe, comme il l'a annoncé en conférence de presse ce vendredi. Selon vous, est-ce une bonne décision ?