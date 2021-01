En raison du coronavirus, le classement du Soulier d'or ne s'établit pas sur deux mais sur un seul tour de scrutin allant de septembre à décembre. Depuis le début de semaine, Het Laatste Nieuws qui remet le prestigieux prix, dévoile petit à petit le classement en commençant du bas et en remontant vers la première place. Le nom du lauréat sera connu le 13 janvier.

Mais alors que les places de 20 à 40 ont déjà été dévoilées, on sait déjà qu'aucun Anderlechtois ne remportera le prestigieux trophée et que les Bruxellois devront attendre au minimum un an pour trouver un successeur à Dennis Praet, vainqueur en 2014.

Seuls deux Mauves ont reçu des points : Albert Sambi Lokonga (31e avec un point, comme entre autres Arnaud Bodart, Noa Lang ou Nuno da Costa) et Lukas Nmecha, qui pointe en 27e position avec 2 points.

Jamais dans l'histoire du Soulier d'or, le meilleur joueur Anderlechtois n'avait terminé aussi bas. Depuis deux ans, le triste record du club est sans arrêt battu. En 2018, Adrien Trebel (premier Anderlechtois à la 11e place) s'en était emparé, avant que Nacer Chadli (13e) ne fasse encore pire la saison dernière. L'attaquant allemand fait donc encore beaucoup moins bien que ces deux joueurs.