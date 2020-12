Les circonstances actuelles coupant toute ambiance dans les stades, on espère au moins disposer de suspense lors de ces rencontres jouées.

Hélas, le Clasico au féminin n’a pas apporté cette saveur, ce piment. L’une des principales responsables de ce manque se nomme Tessa Wullaert. Qui, sur deux accélérations, ouvrait la marque et délivrait un centre décisif. "Pourtant, que ce soit en début de première ou à l’entame de la seconde période, le Standard disposait d’une possession de balle plus importante que nous et on ne trouvait pas de faille", analysait l’internationale. "Mais on a de la vitesse en zone offensive et on doit l’utiliser au mieux. Comme sur le but d’ouverture où, en une passe, je me retrouve face à la gardienne liégeoise."