Vous m’enverrez l’article pour relecture ? Pas pour supprimer des choses que j’ai dites, mais pour pimenter l’interview."

L’ex-Diable rouge Marc Hendrikx (46 ans) - il faisait partie de la sélection de Robert Waseige à l’Euro 2000 et a été champion avec Genk en 1999 et avec Anderlecht en 2004 - a toujours été un footballeur atypique. Il n’a pas changé depuis qu’il est chef d’entreprise. Ou plutôt chef de plusieurs entreprises, parce qu’il en gère… six.

(...)