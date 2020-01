Bernd Storck est un gentleman, mais le coach allmemand du Cercle a quand même failli perdre son calme à la conférence de presse. "Frankie, je respecte ton équipe et ta victoire. Mais j’ai besoin de vider mon sac à un sujet : si on ne veut plus du Cercle en D1A, qu’on le dise maintenant. L’attitude de l’arbitre, du 4e arbitre et du VAR est inacceptable."

Storck faisait évidemment allusion aux deux fautes de main dans le grand rectangle - de Luckassen en première mi-temps et de Kompany en seconde - qui n’ont pas été sanctionnées par les arbitres. C’est surtout la faute de Luckassen qui était claire. "J’en ai parlé au 4e arbitre. Il m’a répondu que le VAR lui a dit : ‘Pas de faute de main.’ Désolé, mais j’ai perdu mon respect pour les arbitres. Le VAR ne doit pas être utilisé au bénéfice des adversaires. Ce n’est pas la première fois que j’ai ce sentiment. Contre Courtrai, on a marqué un but valable, qui a été annulé. J’ai un grand problème avec l’arbitrage."

Frankie Vercauteren préférait ne pas se mêler au débat. "Je peux comprendre la frustration du Cercle, mais je ne vais pas faire de commentaires. J’ai déjà eu assez de problèmes avec les arbitres dans le passé."