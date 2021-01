Mario Stroeykens a fait sa première apparition sous le maillot mauve. Le jeune prodige de 16 ans et 108 jours est monté au jeu à cinq minutes du terme et a pu rester, avec le temps complémentaire, un peu moins de dix minutes sur la pelouse du Kehrweg.

Depuis son flanc gauche, il a réussi à dribbler Beck, de près de 20 ans son aîné (33 ans) sur sa première touche de balle. Il n’a pas pu faire grand-chose de plus à part voir les Eupenois faire le break.

Sa montée au jeu fait de lui le 7e plus jeune joueur de l’histoire du RSCA et le plus jeune de la génération née après 2000.

1. Romelu Lukaku - 16 ans et 11 jours (en 2009)

2. Nii Lamptey - 16 ans et 16 jours (en 1990)

3. Celestine Babayaro - 16 ans et 72 jours (en 1994)

4. Youri Tielemans - 16 ans et 82 jours (en 2013)

5. Paul Van Himst - 16 ans et 85 jours (en 1959)

6. Arnold Steenhout - 16 ans et 101 jours (en 1950)

7. Mario Stroeykens - 16 ans et 108 jours (en 2021)

8. Anthony Vanden Borre - 16 ans et 141 jours (en 2005)

9. Jérémy Doku - 16 ans et 182 jours (en 2018)

10. Arnold Vanderreken - 16 ans et 186 jours (en 1946)