Jeudi après-midi, Anderlecht a communiqué le retour à l’entraînement de trois joueurs via ses réseaux sociaux : Landry Dimata, Bogdan Mykhaylichenko et… Mario Stroeykens. Surprenant puisqu’il ne fait officiellement pas partie du noyau A. Ce joueur offensif polyvalent, qui a 16 ans depuis six semaines, est l’une des grandes promesses de l’académie et il s’entraîne de plus en plus régulièrement avec les A.