Après trois années de procédure, le couperet est tombé. Le Tribunal d’arbitrage du sport (Tas) a décidé d’infliger une amende de 1,4 million d’euros à Matias Suarez pour avoir cassé son contrat à Anderlecht. Ses arguments, lors de son départ en juin 2016, se basaient sur l’insécurité à la suite des attentats. Il a forcé son départ jusqu’à casser son contrat de manière unilatérale. Belgrano n’a donc pas dépensé le moindre centime pour compenser sa dernière année de contrat à Bruxelles. Anderlecht s’est d’abord plaint auprès de la Fifa avec, pour résultat, un dédommagement à hauteur de 500 000 euros.

Suarez et Belgrano ont été en appel auprès du Tas pour éviter ces frais. Anderlecht a décidé de se défendre avec deux avocats réputés : Guy San Bartolome et François Beghin. Ils ont plaidé qu’Anderlecht avait fait du joueur un millionnaire et qu’il n’était pas question d’insécurité pour sa famille et lui en Belgique. Le Tas a confirmé ce dernier argument et a tranché pour une amende de 1,4 million d’euros. Suarez peut encore aller en appel mais c’est peine perdue selon nos sources. Reste à savoir qui va payer. Belgrano n’aurait pas les moyens. Le transfert de Suarez, qui est en passe de signer à River Plate pour 2,6 millions, n’y changera rien.

Le joueur a assez d’argent pour régler la note mais peut refuser. Anderlecht peut contrer ce refus en bloquant son assurance groupe qu’il touchera. Une somme équivalente à quelques centaines de milliers d’euros.