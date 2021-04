Le Standard aurait pu remettre les compteurs à zéro dans la lutte pour le titre en Super League mais a surtout pris l’eau au Lotto Park pour ce choc au sommet des Playoffs.

Championnes en titre, les Anderlechtoises ont en tout cas montré la réaction attendue pour reprendre six longueurs d’avance au classement et en annihilant presque désormais toutes les chances liégeoises pour le titre. Outre ce constat, le Standard a déjà encaissé treize buts par Anderlecht cette saison sans en marquer un. "C’est notre chat noir, 0 but contre elles, c’est une première", s’attristait Maurane Marinucci, la capitaine du Standard. "Pourtant, on s’est créé des occasions. Il y a beaucoup de déception."