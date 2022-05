Heuresement que je ne suis pas un politicien qui doit être élu parce que je ne remporterais pas les tests de popularité. Mes parents m’ont poussé à faire des choses à ma sauce et à être entêté plutôt qu’à être populaire."

Ces deux phrases de Wouter Vandenhaute datent d’un podcast de 2018 et illustrent bien le personnage. Dans sa vie et sa carrière, il a souvent pris des décisions controversées. En tant qu’étudiant, déjà, il avait suivi un cursus en éducation physique, alors qu’il était plus doué au niveau intellectuel.

La dernière en date est le limogeage de Vincent Kompany. En voici d’autres.