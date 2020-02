Plus de la moitié du noyau A a des soucis, de blessure, de rythme ou administratifs.

Si vous êtes étudiant en journalisme passionné par le foot, inutile de venir faire vos gammes au point presse hebdomadaire de Frankie Vercauteren. Si vous bouclez votre doctorat en médecine, vous êtes par contre le bienvenu. Sur les 14 minutes de bavardage jeudi, on a parlé infirmerie pendant 12 minutes 30. On ne sait plus si on doit l’appeler coach ou docteur…

La liste des problèmes est plus longue encore que la semaine passée.