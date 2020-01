Daniel, je suis content, hein. Mais en même temps un peu déçu. J’aurais voulu que l’équipe gagne." Daniel Van Buyten, l’agent d’Antoine Colassin, est tombé des nues quand son joueur lui a lancé ces quelques mots après son match face au Club Bruges. Étonné mais fier. "Cela traduit la mentalité d’Antoine. Il pense à l’équipe. Antoine est une bonne personne, bien éduquée et bien encadrée."

Installé dans les tribunes du Lotto Park, Daniel Van Buyten a profité du spectacle. "Il aurait même pu marquer un but en plus mais ce n’est pas le plus important. Il a bossé dur. Son but, c’est la cerise sur le gâteau."

(...)