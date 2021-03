Trouver des informations sur Josh Cullen est une véritable quête. "Si tu cherchais du potin ou une casserole, passe ton tour", plaisante Dorian Dervite. L’ex-Zèbre a évolué avec l’international irlandais durant six mois à Bolton.

Et même sur un tel laps de temps, il n’a pu percer le mystère Cullen. Quatre années plus tard, le milieu de terrain n’a pas changé. Dans le vestiaire bruxellois, on le dit très sympa mais d’un naturel ultra-réservé et ultra-pro. Une double carapace que seuls les gens les plus proches de lui peuvent percer. "Il ne parlait pas beaucoup dans le vestiaire", se souvient Dervite. "Il était le plus souvent possible avec sa copine ou en train de bosser."