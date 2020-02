Les Anderlechtois ne sont pas à l’aise à l’idée de se déplacer à Gand. "Je peux les comprendre", dit Kums. "On n’a concédé que deux nuls à domicile (contre l’Antwerp et Bruges) et on a inscrit 32 buts. Il y a une alchimie parfaite entre les joueurs et les supporters."

Parfois, Kums repense à la saison du titre, en 2016-2017.