Sven Kums, suspendu et pas qualifié contre Anderlecht ce vendredi, n’éprouve aucune rancune envers Vincent Kompany.

Eh bien, Kumske ? On donne même des interviews quand on ne joue pas ?" Frédéric Dupré - T2 de Thorup et T1 des U21 à Gand - charrie le Dilbeekois qui s’apprête à répondre aux questions de La DH. Kums sourit, mais a du mal à tourner la tête vers l’ex-Standardman. "Je souffre aujourd’hui. Je me suis réveillé avec un torticolis…"

Vous n’auriez donc d’office pas pu jouer contre Anderlecht ?