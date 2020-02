Dans la bibliothèque, des livres sur la Deuxième Guerre mondiale, l’histoire classique et une photo d’Hendrik Van Crombrugge sous le maillot d’Anderlecht. "Un cadeau de fans", explique Tanja Hermanns, la compagne du gardien du RSCA.

Pour le reste, impossible de voir que nous sommes dans la maison d’un footballeur. C’est simple, épuré et cosy. À l’image de ce que dégagent Hendrik et Tanja quand on se met à table avec eux autour d’une pizza et que le gardien prend son fils Matheo sur ses genoux.

(...)