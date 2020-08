Percy Tau s’est présenté à Neerpede cette après-midi pour signer son contrat de location d’un an. Il est arrivé en taxi mais a tout fait pour ne pas se montrer à visage découvert devant les photographes faisant le pied de grue devant le centre d’entraînement du RSCA. En sortant du véhicule, masqué et casquette sur le crâne, il s’est caché sous sa veste.

Toutes les grosses pointures de la direction d’Anderlecht étaient présentes pour l’accueillir. En plus de Karel Van Eetvelt (CEO) et Peter Verbeke (head of sports), le président Wouter Vandenhaute était également là.