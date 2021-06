Philippe Sandler en 2019-20. Lukas Nmecha en 2020-21. Et plus que probablement Taylor Harwood-Bellis pour l’exercice 2021-22.

Le défenseur central de Manchester City est en route pour Anderlecht. Il est en Belgique depuis le début de semaine. Son arrivée sous forme de prêt pour la saison devrait être officialisée sous peu.

Il entrera principalement en compétition avec Wesley Hoedt, nouvelle recrue des Mauves, pour le poste de défenseur central droit. Si aucun défenseur ne part, l’arrière-garde des Bruxellois est plus que parée avec, en plus des noms précités, Hannes Delcroix, Elias Cobbaut, Lucas Lissens et Killian Sardella.

À 19 ans, Taylor Harwood-Bellis est considéré comme un grand talent à Manchester City. Certains l’imaginaient d’ailleurs évoluer dans le noyau A des Skyblues la saison prochaine, mais Pep Guardiola a préféré le voir s’aguerrir ailleurs.

Manchester City a prouvé que le club croit en lui en le prolongeant jusqu’en 2024. Avant même qu’il soit prêté pour la deuxième partie de saison à Blackburn. Titulaire indiscutable en Championship, Taylor Harwood-Bellis était d’ailleurs sur les tablettes de plusieurs clubs.

Zulj devient équipier de Chadli

Peter Zulj quitte, lui, Anderlecht. L’Autrichien s’est engagé avec Istanbul Basaksehir. Le club turc, où évolue Nacer Chadli, a été convaincu par les prestations de l’Autrichien à Göztepe.

La direction anderlechtoise est satisfaite de se débarrasser d’un joueur qui n’entrait pas dans les plans de Vincent Kompany pour la saison prochaine. En 30 mois au RSCA, le médian n’a jamais réussi à confirmer son titre de meilleur joueur du championnat autrichien.