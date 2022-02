Le prêt de Taylor Harwood-Bellis à Anderlecht ne s'est pas déroulé comme espéré. Titulaire en début de saison, le défenseur a perdu sa place dans le onze de base aux dépens de Lisandro Magallan quelques semaines avant la trêve. Résultat, l'Anglais a été rappelé par Manchester City cet hiver qui l'a immédiatement prêté à Stoke City en Championship.

Mais Harwood-Bellis ne regrette pas son passage à Anderlecht. Que du contraire : "C'était une superbe expérience en Belgique, sous la direction d'un coach qui m'a aidé à améliorer certains détails de mon jeu comme, le langage corporel, ma position et les gestes défensifs en général", a expliqué le jeune joueur lors d'une interview accordée au média local Stoke-on-Trent Live. Ce dernier a désormais l'occasion de prouver ce qu'il vaut dans son pays, "maintenant le but est de montrer ces qualités et de continuer à apprendre de la part des gars expérimentés avec lesquels je vais jouer."

Mais plus qu'Anderlecht ou la Belgique, ce qui a le plus marqué Harwood-Bellis lors de son passage, c'est son coach Vincent Kompany : "Le fait qu'il soit une légende de Manchester City, que j'ai toujours admiré, a sans doute aidé évidemment mais il était comme cela avec tout le monde : il voulait vraiment donner des conseils pour que tout le monde s'améliore. Ce n'était pas que pour moi ou l'un ou l'autre joueur mais pour tout le monde dans l'équipe et même les jeunes venant de l'académie."

Si bien que Harwood-Bellis est persuadé que Kompany fera une grande carrière : "Il prend toujours le temps pour essayer de rendre les joueurs meilleurs. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera un très bon entraîneur", a-t-il conclu.

Vince The Prince appréciera très certainement le compliment.