Lukasz Teodorczyk est sorti du bois dans la presse polonaise.

L’attaquant de l’Udinese s’est expliqué sur les circonstances de son départ du RSCA.

"Personne ne m’a dit 'Teo, tu dois partir' . Ni le président ni le directeur sportif. Le coach a aligné de nouveaux attaquants. Ça a fonctionné et l’entraîneur en était content. Il n’aime pas les forts caractères. Personne ne m’a dit en face que je devais partir. Je ne méritais pas d’être traité comme ça."

Il a donc décidé de partir en Italie. "J’aurais pu rester et gagner plus d’argent mais j’ai préféré partir et vivre une autre vie."