Johan Walem et la direction du RSCA Women planchent sur le prochain exercice même si les Mauves sont toujours engagées dans les playoffs et mènent d'ailleurs toujours bien la danse en tête des PO1 après leur succès retentissant face au Standard Fémina.

Si on sait déjà que le Soulier d'Or 2020 Tine De Caigny quittera le Lotto Park une fois la saison bouclée, pour Hoffenheim, les discussions allaient bon train pour Tessa Wullaert.

L'incertitude est levée et la capitaine des Red Flames, auteur de 32 buts et 30 assists cette saison, restera une année de plus pour aider le RSCA à rivaliser sur la scène européenne.

Le futur coach, futur successeur de Patrick Wachel, et le club ont aussi annoncé dix autres prolongations et non des moindres puisqu'on retrouve quasiment l'ossature de l'équipe et pas mal d'internationales: Amber Maximus, Britt Vanhamel, Charlotte Tison, Justien Odeurs, Laura De Neve, Laura Deloose, Marie Van Caesbroeck, Michelle Colson, Sarah Wijnants, Stefania Vatafu.

Les Anderlechtoises se déplacent ce samedi à Bruges pour leur 4e match des PO1.