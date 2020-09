Tests Covid à Anderlecht: deux nouveaux cas de coronavirus, dont Hannes Delcroix ! Anderlecht Rédaction Deux nouveaux cas de coronavirus à Anderlecht: le jeune Lucas Lissens et surtout Hannes Delcroix, auteur d'un bon match à Waasland-Beveren le week-end dernier. © Belga

Anderlecht a communiqué sur le fait que Peter Zulj et Timon Wellenreuther sont toujours positifs, après les tests effectués ce mardi. Leur quarantaine est donc prolongée. Quelques heures plus tard, le club expliquait que Lucas Lissens et Hannes Delcroix, auteur d'un match plein à Waasland-Beveren ce week-end, sont également positifs.



Une nouvelle vague de tests sera faite ce jeudi, incluant Michel Vlap, de retour d'une quarantaine de deux semaines. Rappelons qu'à partir de 7 cas positifs dans un même club, le match (contre Eupen, en l'occurrence) doit être reporté.