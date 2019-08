À 18 ans, Thierry Lutonda fut la bonne surprise de la préparation. À tel point que tout le monde l’attendait comme back droit dans le onze de base dimanche passé contre Ostende. "Moi aussi", concède-t-il timidement.

C’est un autre gamin, Hotman El Kababri, qui a débuté mais Lutonda devrait encore faire parler de lui cette saison. Face aux Côtiers, il a quand même fait ses débuts en Pro League en montant au jeu dans le dernier quart d’heure.

Peut-il inverser la tendance dimanche à Mouscron après la première mi-figue, mi-raisin d’El Kababri ? En garçon posé et intelligent, le citoyen de Saint-Nicolas, dans la banlieue liégeoise, estime avoir encore du travail, malgré ses grosses capacités techniques. "Vu ma formation en majeure partie devant, je dois encore progresser derrière. Je sais que je ne suis pas encore top. Physiquement, je peux aussi m’améliorer. J’ai encore du boulot."

Gaucher et milieu offensif de formation, Lutonda est d’abord comme vu comme un arrière droit par Vincent Kompany. "L’adaptation a été compliquée car je n’avais jamais joué là de toute ma vie. Mais si le coach m’y met, c’est qu’il pense que j’ai des capacités. Hotman, lui, est un back droit de formation. C’est à gauche que je me sens le mieux et que j’espère faire carrière mais on n’est jamais sûr de rien."

Arrivé du Standard en 2014 après un crochet par le FC Porto où il n’avait finalement pas le droit contractuel de signer, Lutonda sort d’une bonne saison chez les U21. "Le but était de percer en A cette saison après deux années chez les Espoirs. Depuis le début de la préparation, je ne suis pas encore retourné une seule fois en U21. C’est bon signe mais rien n’est fait non plus."