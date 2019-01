Thomas Didillon rassure. Sa main va bien : "Najar a marché dessus et avec le froid, ça fait mal."

Une petite touche d’humour pour le gardien qui broyait pourtant du noir en dressant le bilan du match de son équipe.

"On aurait préféré ne pas commencer l’année comme ça", soupire-t-il. "On a eu des ratés préjudiciables. On aurait dû mettre un but hold-up et être costauds derrière. On n’a fait ni l’un ni l’autre. Nous étions en manque de mouvement, de créativité et d’enthousiasme. La défaite est logique."

Il refusait de mettre ces défauts sur le nouveau coach. "Rutten est arrivé il y a deux semaines. Il y a beaucoup de chantiers en cours. Ça va prendre du temps. Et on n’en a pas. On doit prouver qu’on mérite notre place dans le top 6. On doit se remettre au travail sans céder à l’alarmisme."

Didillon ne pardonnait par contre pas les erreurs individuelles de ses défenseurs. Il ne cite pas explicitement Antonio Milic, mais le défenseur a fait peur à son gardien. "Je n’explique pas qu’on ne puisse pas apprendre d’erreurs aussi grotesques à notre niveau. Ce n’est pas agréable de voir son défenseur central perdre le ballon dans une construction où on n’est pas en danger. Cela ne plairait à aucun gardien."