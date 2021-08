Vitesse n’arrive pas à Anderlecht pour faire de la figuration. "Nous sommes là pour gagner", dit Thomas Letsch, le coach allemand, du club néerlandais.

Il refuse toutefois d’y voir un combat pour la domination entre la Belgique et les Pays-Bas que les médias bataves sont en train d’instaurer. "Le gagnant ne déterminera pas quel pays est le meilleur mais quel club a été plus fort que l’autre ce jeudi", résume-t-il fermement.

Letsch a analysé plusieurs aspect du "plus beau match des barrages", selon lui, lors de sa conférence de presse. En voici un condensé.

Le style anderlechtois

"Anderlecht est une très bonne équipe qui a bien joué en fin de saison passée. Elle méritait sa qualification pour les playoffs 1. Les joueurs possèdent des qualités individuelles, à commencer par Raman et Zirkzee leur duo offensif, mais ils arrivent à bien bosser en équipe. Ils sont bons en possession de balle. On sent la structure inspirée de Manchester City. Nous avons bien analysé leur jeu à travers des matchs et des clips. Nous sommes préparés."

L’histoire du club

"Anderlecht est un club historique. Je respecte son glorieux passé mais ce qui compte, c’est ce qui se passe maintenant. Peu importe ce qui s’est déroulé par le passé. On ne joue pas contre cet Anderlecht mais contre celui d’aujourd’hui. Mon équipe manque d’expérience au niveau européen mais ce n’est pas un problème car je vois les joueurs évoluer à chaque match."

Vincent Kompany

"C’est un honneur de jouer face à une équipe de Kompany, un joueur pour qui j’avais beaucoup de respect. Je suis content de le rencontrer demain. Il était meilleur que moi sur le terrain, c’est clair. (rires) Mais comme pour l’histoire du club, ce n’est pas le passée qui m’intéresse."