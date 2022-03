L’ex-joueur Tim Matthys a quitté son poste de manager sportif à La Gantoise pour rejoindre l’Anderlecht de Peter Verbeke comme scout.

Ses deux matchs de l’année, Anderlecht les joue contre le même adversaire : La Gantoise. L’enjeu du choc de ce dimanche est un ticket pour les playoffs 1 ; la mise de la finale de la Coupe est un premier trophée depuis 2017.

Depuis quelques années, la rivalité entre les deux clubs est plus importante qu’on ne le pense. Hein Vanhaezebrouck n’a toujours pas digéré la façon dont Marc Coucke l’a traité à Anderlecht, Mogi Bayat est encore l’agent-maison des Buffalos mais il ne fait plus ce qu’il veut au Sporting, Adrien Trebel n’a donc pas pu rejoindre Hein Vanhaezebrouck et Andrew Hjulsager a préféré Gand au RSCA.

Mais il y a surtout les pions clés que les Mauves ont débauchés à la Ghelamco Arena. Le plus important est évidemment Peter Verbeke, le directeur sportif qui est devenu CEO et qui est l’architecte du nouvel Anderlecht. Il a été suivi par le docteur Luc Vanden Bossche, médecin à La Gantoise pendant 16 ans. Et depuis le mois le décembre, ils ont été rejoints par l’ex-joueur Tim Matthys (38 ans), qui était manager sportif et scout à Gand. À Anderlecht, Matthys est un des scouts les plus importants, avec le Manager Recrutement Dries Belaen, qui vient du Club Bruges.

Pour la première fois depuis son arrivée à Anderlecht, Matthys s’est exprimé au sujet de son transfert choc. “Je dis toujours que je n’étais pas assez bon pour être joueur d’Anderlecht et que je veux donc faire mes preuves de cette façon-ci.”

Comment se sont déroulés vos premiers mois à Anderlecht ?

“Je me suis vite intégré dans cette équipe. Je connais Peter (Verbeke)de mon époque à Gand, où il était manager sportif. Après notre premier entretien, je sentais qu’il y avait une connexion entre nous deux. Lui, il a sa vision moderne sur le football et son approche du scouting est basée sur les data. Moi, j’ai mon expérience de joueur pro. On était donc déjà complémentaires à Gand. C’était un coup dur de le voir partir à Anderlecht. Mais on est donc à nouveau réunis. Je me retrouve dans une équipe de scouting très compétente.”

(...)