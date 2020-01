Un PV sera dressé et pourrait découler sur une interdiction de stade.

Anderlecht et la police vont collaborer pour retrouver la personne qui a lancé un projectile vers Simon Mignolet en fin de rencontre ce dimanche.

Le stade est muni de caméras dernier cri qui devraient permettre de retrouver la personne.

La police gère les caméras et le club collaborera autant que possible afin que le coupable soit reconnu et qu’un PV soit dressé pour qu’il en découle une interdiction de stade.