À l’université, Kristoffer Olsson serait le genre d’étudiant à passer tranquillement en première session, sans le moindre échec mais en restant bien loin de la distinction. Son bulletin dans nos pages depuis son arrivée cet été : 6 sur 10. Sans jamais descendre sous le 5 mais sans pour autant faire mieux que 7.

Mais accepte-t-on dans l’Anderlecht version Vincent Kompany qu’un joueur preste moyennement ? Ce terme est réservé aux Joshua Cullen du monde du football. Des bonnes pioches à même pas un demi-million à qui il est demandé des choses simples.

L’Irlandais fait d’ailleurs le job à merveille. Courir, arracher des ballons, se positionner dans le triangle défensif à la relance et donner le plus vite possible un ballon simple. Sans paillettes, ni erreurs.

(...)