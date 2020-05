Tout comme la semaine passée, Nacer Chadli n’est pas attendu aux entraînements "collectifs individuels" à Neerpede cette semaine.



Il s’entraîne individuellement. Jeudi passé, Chadli a été aperçu à Tongres, en train de jouer au tennis.

Cela sent de plus en plus la rupture définitive avec le Sporting. Comme nous l’annoncions vendredi passé, il est sur les tablettes du Club brugeois. Même si des négociations officielles n’ont pas encore été entamées, il y a eu des contacts via Simon Mignolet, qui connaît bien Chadli de l’équipe nationale. Selon l’entourage de ce dernier, il ne s’entraîne pas au Sporting parce qu’il effectue le ramadan et parce qu’il suit un programme individuel pour ne pas forcer son mollet. Mais il est clair que le joueur est déçu qu’Anderlecht ne lui propose que la moitié de son salaire actuel pour la saison prochaine. Bruges pourra faire un effort beaucoup plus considérable, mais tout dépend du prix de transfert que Monaco demandera.