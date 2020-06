Officiellement, Anthony ne sait pas que c’est fini à Anderlecht. Ce sera pourtant le cas.

Anderlecht ne garde pas Anthony Vanden Borre (32 ans). Sa mentalité était excellente, mais son corps a besoin de plus de temps pour se réadapter à l’intensité du football au plus haut niveau, après une interruption de 3,5 années sans match officiel. La nouvelle ne lui a pas encore été annoncée officiellement.

À Anderlecht, personne ne communique au sujet de VdB, mais l’ancien docteur Chris Goossens veut bien donner son avis. "Ce n’est pas illogique qu’Anthony ait eu des blessures musculaires lors de son comeback. Quand on a été out pendant trois ans, il faut un an ou un an et demi pour retrouver son ancien niveau. Il faut reconstruire une base. Les huit mois à Anderlecht n’ont pas suffi."

Depuis que les joueurs sont en vacances, Vanden Borre n’a pas arrêté les entraînements en salle, probablement pour convaincre Anderlecht de le garder. Hier, il s’est même entraîné seul à Neerpede. Mais comme le CEO Karel Van Eetvelt l’a dit à De Tribune à Radio 1, lundi soir, le nouveau Sporting ne veut que deux joueurs par position. Au poste d’arrière droit, les places sont prises par Murillo et Sardella, qui vient de resigner.

La majorité des supporters, comprend la décision du Sporting. Le fait que le club lui ait donné une chance pendant huit mois mais que son corps ait du mal à accumuler les efforts intensifs, calme les esprits.

Il faut espérer pour Vanden Borre que dès que la nouvelle sera officielle, il pourra se motiver à poursuivre ses efforts, afin de poursuivre sa carrière ailleurs. "Si un autre club est patient, il pourrait profiter de ses huit mois de travail", dit Goossens. Mais est-ce que Vanden Borre voudra jouer ailleurs que dans le club de son cœur ?