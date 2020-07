C’est le transfert de l’année en football féminin : Tessa Wullaert revient à Anderlecht, sept ans après son départ (pour le Standard, à l’époque). Sauf souci de dernière minute, elle sera présentée à la presse cette semaine, peut-être déjà ce mardi. Elle débarque de Manchester City où son contrat avait pris fin.

Comme Vincent Kompany chez les hommes un an plus tôt. À 27 ans, la joueuse belge la plus titrée voulait rentrer au pays après un exil très réussi à Wolfsburg (dont une finale de Ligue des champions) et un passage plus mitigé à City.

Elle a refusé les offres de l’Atletico Madrid et du PSV pour privilégier l’aspect familial, même si elle a dû revoir ses ambitions salariales à la baisse. Avec cette arrivée, le RSCA démontre son ambition de rester le numéro un en Belgique mais aussi de mieux s’armer pour la C1.