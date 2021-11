Ils ont quitté Florence, Munich, Salzbourg ou Breda pour Bruxelles. Après le travail méticuleux effectué par la cellule de scouting et sportive des Mauves, est venue la première discussion avec le coach.

"Quand Anderlecht est venu frapper à ma porte j’ai voulu en savoir un peu plus, révèle Joshua Zirkzee. J’ai discuté avec Kompany et j’étais directement convaincu. Les négociations ont duré plus longtemps que prévu, mais dès ce coup de fil j’ai poussé pour que l’accord soit trouvé le plus rapidement possible."

Christian Kouamé a lui aussi été attiré de cette manière. "Je m’apprêtais à partir pour les JO avec la Côte d’Ivoire et mon agent m’a appelé pour me faire part de l’intérêt d’Anderlecht. Il a organisé une vidéoconférence avec Vinnie. J’étais content car c’est quelqu’un de respecté parce qu’il a joué à un haut niveau. Il m’a appelé pour me dire ce qu’il pensait de moi comme joueur et ça m’a vraiment impressionné. Je pensais qu’il ne me connaissait pas… Il m’a donné des conseils malgré le fait que je n’étais pas encore son joueur. Le club a insisté pour que je vienne et ça m’a vraiment fait plaisir."

Zirkzee : "Au Delhaize, personne ne comprend l’anglais"

Dans une ville aussi cosmopolite que Bruxelles, l’intégration ne constitue pas une véritable difficulté. En plus, les quatre hommes maîtrisent ou se débrouillent dans au moins une de nos trois langues nationales. Bien qu’il soit originaire du Ghana, où la langue officielle est l’anglais, Ashimeru parle français grâce notamment à la proximité entre son pays et le Togo. Si le français est la langue maternelle de Kouamé, le néerlandais est celle de Verbruggen et Zirkzee. Reste que l’attaquant prêté par le Bayern, qui habite à Uccle, ne comprend pas encore un mot de français. "Au coin, en bas de chez moi, il y a un Delhaize et personne n’y comprend l’anglais, explique-t-il. Ils parlent seulement en français. Là, j’ai eu quelques soucis (rires)."

Les particularités communautaires de la Belgique ont d’ailleurs interpellé Verbruggen également. Celui qui endosse le rôle de doublure d’Hendrik Van Crombrugge a relevé une différence entre le nord et le sud de notre pays. "J’ai remarqué cela : tous les francophones ont un anglais très moyen et leur néerlandais est peut-être encore moins bon. Mais les néerlandophones s’en sortent mieux. Ils parlent néerlandais, anglais et français."

Kouamé : "Si on me demande de rester, je reste !"

Alors que les deux Néerlandais entretiennent un lien qui dépasse le simple cadre professionnel (ils sont à la fois coéquipiers au RSCA et chez Jong Oranje), Kouamé et Ashimeru sont également très proches en dehors des terrains. Ils habitent tous les deux à Ixelles, vont manger l’un chez l’autre et apprécient leur vie dans la capitale. Même si l’Ivoirien considère - avec humour - qu’il y a "trop de parcs" . "Ici je suis concentré, il n’y a pas trop d’embrouilles", a d’ailleurs avoué le buteur prêté par la Fiorentina, qui voulait absolument quitter la Botte. "Quand les JO se sont terminés, j’avais déjà décidé de ne pas rester en Italie. Après huit années là-bas (NdlR : il y a débarqué de la Côte d’Ivoire quand il avait presque 16 ans), je voulais partir cette année. L’année prochaine je ne sais pas encore. Si on me demande de rester ? Je suis bien ici. Si on me demande de rester, moi je reste !"

Prêté par le RB Salzbourg la saison dernière, Ashimeru est parvenu à convaincre Anderlecht de le garder définitivement à Neerpede. Chose rare au Sporting ces dernières années.

"Pour moi Bruxelles, c’est comme l’Afrique. C’est totalement différent de Salzbourg. Après six mois, je me suis dit : ‘Non, je vais rester’. Je suis trop content de rester ici, il y a tout. Le club, Vinnie, Peter (Verbeke)… On parle comme la famille (sic). Je suis très reconnaissant parce qu’il y a eu beaucoup de joueurs prêtés ici comme Paul Mukairu à qui ils n’ont pas proposé de rester. À la fin de la saison, le club m’a dit qu’il allait m’acheter et j’en suis très heureux."

D’autant plus qu’il ne se plaisait pas spécialement en Autriche, même s’il a eu l’occasion de côtoyer des joueurs de la trempe d’Erling Haaland. "Ce n’est pas un pays pour jouer au foot. Là-bas, c’est un peu plus physique mais la Belgique c’est le foot. C’est la raison pour laquelle Haaland y a énormément marqué. En Belgique, ça joue plus au ballon. Et si tu reviens de Ghana, tu sais qu’Anderlecht est un grand club."

Ashimeru : "On me reconnaît surtout à Anvers"

D’autres Ghanéens ont endossé le maillot mauve avant le médian. Yaw Preko et Frank Acheampong par exemple. Comme d’autres joueurs africains, les deux compatriotes d’Ashimeru avaient pour habitude de se rendre au Westland Shopping, notamment pour y manger un Quick. Le milieu, lui, n’y est encore jamais allé. Il préfère parfois aller à Anvers.

"Il n’y a pas de restaurant ghanéen à Bruxelles, donc je vais à Anvers. Oui, on me reconnaît là-bas parce qu’il y a une importante communauté ghanéenne."

Habitant à Ixelles, il a évidemment fait un saut par Matonge. "Là-bas si tu passes c’est comme en Afrique", a-t-il avoué avant que Kouamé n’ajoute : "J’y suis allé directement. Dès que je suis arrivé, dès le premier jour, je voulais voir."

Verbruggen : "Vlap et sa copine ont logé chez moi"

Tout comme l’Ivoirien, Zirkzee évite de trop sortir de chez lui. "Si les gens me reconnaissent dans la rue ? Je ne m’y suis pas encore vraiment baladé depuis le début de la saison. Je ne me rends pas dans les endroits fort fréquentés. Je verrai."

Reste que celui qui a grandi près de Rotterdam se plaît chez nous. "J’y suis installé avec ma copine et elle apprécie aussi. Je trouve que c’est une ville ‘complète’. On peut bien y manger. C’est proche de tout : à une heure de Paris, ma copine est en Allemagne en l’espace de deux heures, c’est près de la maison…"

Alors que Kouamé n’a pas caché qu’il resterait bien à la maison mauve la saison prochaine, Zirkzee a préféré ne pas encore s’avancer là-dessus. Avant que Bart Verbruggen ne vienne à sa rescousse. "Pour le même prix, demain un entraîneur arrive avec une nouvelle philosophie. Ou Robert Lewandowski se rompt les ligaments croisés et il reçoit sa chance au Bayern. C’est difficile pour lui d’y répondre maintenant (rires)."

Le gardien, de son côté, est moins casanier. "Bruxelles, c’est autre chose que Breda (NdlR : il a été formé au NAC) où presque tout le monde se connaît" , a détaillé celui qui habite à Dilbeek. "Je trouve que c’est une ville géniale."

Verbruggen a même accueilli Michel Vlap chez lui durant l’été. "Il a habité chez moi quelque temps (rires). Je l’ai croisé à Ibiza en été et il revenait de ses six mois à Bielefeld où il avait été prêté. Il a un chouette groupe d’amis. Nos deux groupes se sont bien mélangés. Puis, un jour il m’a dit : ‘Bart, je vais faire la préparation à Anderlecht, mais je n’ai pas de maison, je peux dormir chez toi ?’ Je lui ai répondu : ‘Bien évidemment mon ami’. Il est peut-être resté chez moi avec sa copine pendant deux mois. Avec Michel, nous avons beaucoup visité. Nous sommes allés à Knokke aussi. Si Joshua n’est pas trop comme ça, moi j’aime encore bien faire des petites excursions, aller à un bon restaurant, etc."