Trebel, Diaby et Cullen de retour à Genk, Ashimeru pas repris Anderlecht Christophe Franken Vincent Kompany a sélectionné 20 joueurs pour le déplacement à Genk ce dimanche.

Majeed Ashimeru a beau avoir marqué 5 petites minutes après son entrée au jeu mercredi soir à Liège en Coupe, cela n’a pas suffi pour être repris en championnat. Kompany, qui veut lui donner du temps, laisse le Ghanéen à la maison ce week-end.

Ashimeru est aussi victime de la concurrence au milieu du terrain où Trebel et Cullen font leur retour. L’attaquant Diaby est également dans le groupe après son absence à Rocourt en milieu de semaine.

On notera encore que Mykhaylichenko et le jeune Stroeykens disparaissent de la sélection pour ce voyage important chez John van den Brom (dimanche 18h15).