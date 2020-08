Pendant que tous les Anderlechtois couraient vers Tau pour célébrer l’égalisation, Trebel se précipitait vers le but pour récupérer le ballon et le ramener au plus vite dans le rond central.

Le médian français, capitaine officieux du RSCA (c’est même lui qui fait le discours d’avant-match dans le petit cercle des titulaires) n’avait pas encore envie de fêter son assist, lui qui avait déjà rendu l’espoir en première mi-temps après une splendide demi-volée expédiée dans la lucarne d’Hubert. Sa première rose en seize mois.

(...)