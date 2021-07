Adrien Trebel ne fait pas partie de la liste des Anderlechtois qui effectueront leur stage à Alkmaar dans les jours du 5 au 10 juillet.

Le joueur ne fait plus partie des plans de Vincent Kompany et de la direction. Il s’agit d’une décision du club. Elle n’est pas uniquement sportive.

La relation entre le Français et Anderlecht est cassée et arrivée à un point de non retour. Il ne fait plus partie du noyau A et est poussé vers la sortie.

38 joueurs, dont 7 jeunes partent à Alkmaar : Lior Refaelov, Mustapha Bundu, Antoine Colassin, Lucas Stassin, Isaac Kiese Thelin, Mohammed Dauda, Mario Stroeykens, Francis Amuzu, Yari Verschaeren, Kristian Arnstad, Nils De Wilde, Albert Sambi Lokonga, Michel Vlap, Anouar Ait El Hadj, Chris Lokesa, Enock Agyei, Sergio Gomez, Bohdan Mykhaylichenko, Majeed Ashimeru, Sieben Dewaele, Theo Leoni, Josh Cullen, Marco Kana, Alonzo Engwanda, Killian Sardella, Nayel Mehssatou, Mohamed Bouchouari, Wesley Hoedt, Hannes Delcroix, Elias Cobbaut, Taylor Harwood-Bellis, Zeno Debast, Lucas Lissens, Hendrik Van Crombrugge, Colin Coosemans, Bart Verbruggen, Rik Vercauteren et Timon Wellenreuther.

Amir Murillo (quarantaine) et Jevhen Makarenko (Euro) arriveront après



Sont absents: Luka Adzic, Zakaria Bakkali, Ognjen Vranjes, Bubacarr Sanneh, Kenny Saief, Aristote Nkaka et Adrien Trebel. Ils doivent tous quitter le club cet été.