Le Standard - Anderlecht de ce dimanche aurait dû être un des matchs de l’année pour Adrien Trebel (30 ans), mais le Français devra attendre le 27 septembre pour jouer son Clasico : celui avec les U21. Ce mardi, il a joué son premier match de la saison avec sa nouvelle équipe, en amical à Saint-Symphorien, club de 3e National. Dans le noyau A, il n’y a plus de place pour lui et cela ne changera pas tant que Vincent Kompany est entraîneur.

Vu sa situation désespérée en pro, Trebel s’est cherché un nouveau défi. Et vu sa passion de travailler avec les jeunes, il s’est mis comme objectif de guider les jeunes en U21. Jusqu’à présent, il remplit ce rôle à la perfection. Il est toujours à l’heure aux entraînements, fait preuve de beaucoup de professionnalisme, donne des conseils, corrige à gauche et à droite.

Trebel doit être le U21 le mieux payé au monde. Sans ses bonus de match (qu’il ne reçoit qu’en équipe A), il touche 2,61 millions brut par an. Vu qu’il a encore 1 an et 9 mois de contrat, Anderlecht doit encore lui payer 4,56 millions. Sa tâche principale est de qualifier Anderlecht pour le top 4 en U21, garantissant ainsi une place en Division 1B la saison prochaine. S’il est encore là en 2022-2023, son expérience fera du bien aux jeunes. La saison passée, Club NXT s’est pris des claques, avec uniquement des jeunes.