Les joies d’une interview multiple en 2021. Le son du GSM de Danny Boffin ne marche pas sur Zoom mais bien sur WhatsApp. Et c’est le contraire pour Jean-Marie Houben. Jean-François de Sart regarde ça d’un œil amusé. Finalement, De Sart et Houben, bien aidé par son fiston Simon, restent sur Zoom pendant que Boffin participe par vidéo WhatsApp grâce au haut-parleur de notre GSM. Le bricolage a tenu pendant une heure pour permettre la réunion des trois anciens joueurs du Football Club Liégeois qui avaient signé à Anderlecht la même semaine de 1991. Trente ans plus tard, le trio s’est reformé avant le match de Coupe de Belgique à Rocourt ce mercredi. Au vu des multiples chambrages pendant les réglages, la complicité existe encore ...

Houben : "Bon, on remplace l’interview par un cours d’informatique ?"

De Sart : "Heureusement que t’as un fils qui a été à l’école pour savoir utiliser un ordinateur."

Boffin : "Hé Jean-Marie, tu vieillis mon ami. T’as de la chance que Robert (Waseige) ne soit plus là. Il aurait été fâché de te voir ainsi."

Depuis quand n’aviez-vous plus été réunis ?