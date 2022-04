Si le lien de cause à effet ne peut être prouvé au-delà du doute raisonnable, son passage sur le banc a coïncidé avec le regain de forme des Mauves. À la suite de sa prestation difficile à l’Antwerp, Taylor Harwood-Bellis avait perdu sa place de titulaire au profit de Lisandro Magallan en novembre, après la trêve internationale. La décision de Vincent Kompany de se passer de ses services lors de la réception de Courtrai, puis de ne lui accorder que dix minutes lors du match aller face à Charleroi a permis de confirmer que le choix du coach était définitif. Alors que le Sporting, avec Magallan aligné aux côtés de Wesley Hoedt, a ensuite signé une belle série de six victoires et un nul (contre le Club Bruges), le défenseur prêté par Manchester City n’a eu droit qu’à deux petites minutes de jeu, étalées sur deux matchs.