Liège/anderlecht La police a ouvert une enquête pour identifier les fauteurs de troubles avant le Clasico.

Elle se servira des images vidéo de la police et des supporters qui étaient sur les lieux et les comparera aux photos prises à l’issue du match de chaque individu occupant deux cars dont les supporters se sont échappés avant la partie. Les chauffeurs des cars ne risquent rien : ils ont été forcés à ouvrir les portes. Après le match, cela a encore chauffé sur le parking réservé aux Anderlechtois. Premièrement parce qu’ils avaient été (erronément) informés que les hooligans du Standard allaient les attaquer. Deuxièmement parce que la police a mis du temps avant de laisser partir les cars. Cinq policiers ont été blessés : trois de la police d’Anderlecht et deux de la police de Liège. Certains d’entre eux se sont pris du gaz par des collègues dans le visage.