Isaac Tshibangu a signé à Anderlecht pour les trois prochaines saisons. Le jeune ailier congolais arrive tout droit de Lubumbashi et du célèbre Tout Puissant Mazembe.

Il n’a passé que deux ans dans le club après être passé par le FC Lokolo Moto et l’US Dragons Bilima.

Anderlecht n’attend pas un rendement immédiat du joueur. Vincent Kompany et le management vont lui laisser le temps de s’adapter au football européen. Il sera lancé dans le grand bain quand il sera prêt.

"Le talent est là chez lui", affirme Regis Laguesse, responsable de l’Académie du TPM. "Il faut le faire éclore et l’amener à maturité. C’est autre chose. Il faudra voir si tout ce qu’à Anderlecht mettra en place suffit. Isaac doit s’adapter au foot et à la vie européenne."

Laguesse voit en lui un pur joueur de flanc, plus à l’aise sur la gauche afin de créer le danger en rentrant sur son pied droit.

"Il combine vitesse et technique sans pour autant être le plus rapide ou le plus doué. Il est, par contre, très fluide et très doué dans son jeu en mouvement."