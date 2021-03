C’est le printemps à Anderlecht. Pour se remettre de son élimination en Coupe aux portes du Heysel le week-end passé, le Sporting s’est offert un large succès en marquant autant de buts (3) en 24 minutes que sur ses six dernières rencontres à domicile. Le Lotto Park n’avait carrément plus vu autant de buts mauves depuis plus d’un an, en ajoutant la quatrième rose plantée en toute fin de rencontre par Diaby. C’était contre… Zulte Waregem (7-0).

On peut se demander si le RSCA aurait aussi pu inverser la situation à onze contre onze après le rapide but d’ouverture de Vossen (le premier but des Waregemois au Parc Astrid depuis un doublé de… Leye en février 2017). Mais la question n’a pas lieu d’être : l’exclusion du capitaine Marcq avant la demi-heure était logique, après une semelle involontaire mais dangereuse sur Ashimeru. Comme sur le but d’abord annulé de Vossen, le VAR a bien fait d’intervenir.