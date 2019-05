L’arrivée de Kompany ne signifie pas qu’une collaboration avec Manchester City va naître.

En tout cas, pas de manière intense et organisée. "Travailler de manière structurelle avec un grand club est difficile. Ce n’est parce que Vincent vient que 10 joueurs de City vont arriver en prêt. On ne va pas avoir une relation comme Chelsea et Vitesse Arnhem. Ce n’est pas ce qu’on veut."

Un match amical contre Manchester City pourrait par contre être envisagé. "C’est possible mais on doit encore étudier la question. Ce serait chouette aussi pour nos supporters qui n’auront pas de Coupe d’Europe la saison prochaine." La préparation estivale du Sporting sera classique avec un stage à Venlo mais elle prendra une autre dimension l’été suivant. "L’image de Vincent est mondiale et on pourra développer le côté international du RSCA."