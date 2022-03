Mathias Bossaerts avait défrayé la chronique il y a pile 10 ans en quittant Anderlecht pour signer un premier contrat pro à Manchester City le jour de son 16e anniversaire. Très vite, les Anglais l'avaient surnommé le « Kompany blanc ». Mais le défenseur belge n'avait jamais réussi à percer chez les Citizens. Au terme de son bail en Angleterre, il s'était engagé à Ostende puis au NEC Nimègue, sans convaincre non plus.

Il avait rompu son contrat aux Pays-Bas en août 2019 et n'avait plus rejoué depuis. Soit 31 mois sans club! Mais, à 25 ans, il tente de se relancer et a signé un contrat ce lundi à Hoogstraten VV, club de Nationale 2 (D4).